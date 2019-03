Tunisie: météo pour lundi 11 mars 2019

Pour ce lundi 11 mars 2019, l'institut national de la météorologie prévoit un temps parfois nuageux avec pluies isolées sur le sud et temps passagèrement nuageux sur le reste de pays.

Le vent sera fort au secteur Nord sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud, de 50 à 70 km/h près des côtes et sur le sud avec phénomènes locaux de sable et modéré à assez fort de 30 à 50 km/h ailleurs.

Les températures maximales seront comprises entre 16 et 21°C sur le nord, les hauteurs et le sud-est et entre 21 et 25°C sur le reste du pays.