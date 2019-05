Tunisie: météo pour lundi 13 mai 2019

Selon l'institut national de la météorologie pour lundi 13 mai 2019, il fera frais et les températures seront en baisse.

Les maximales seront comprises entre 16 et 21°C sur le nord et les hauteurs et entre 23 et 28°C ailleurs.

Le temps sera passagèrement nuageux sur la plupart des régions, les nuages seront parfois abondants avec pluies et orages isolés sur le nord et localement le centre.

Le vent soufflera de secteur Nord fort de 50 à 70 km/h près des côtes et modéré à assez fort de 20 à 45 km/h ailleurs.