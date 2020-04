Tunisie: météo pour mardi 31 Mars 2020

Les services de l’Institut national de la météorologie prévoient pour mardi 31 Mrs 2020, un temps localement brumeux le matin. Le ciel sera par la suite passagèrement nuageux sur la plupart des régions, les nuages seront progressivement abondants l'après-midi avec quelques pluies sur le nord et localement le centre.

Vent de secteur Sud faible à modéré de 15 à 30 km/h et se renforçant relativement l'après-midi près des côtes.

Mer peu agitée à agitée.

Températures en hausse et les maximales seront comprises entre 18 et 23°C sur le nord et le centre, voisines de 16°C sur les hauteurs ouest et entre 20 et 25°C sur le sud.