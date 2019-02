Tunisie: météo pour mercredi 20 février 2019

Selon les prévisions météo pour ce mercredi 20 Février 2019, le temps sera localement brumeux le matin puis ciel partiellement voilé sur la plupart des régions.

-Vent de secteur Est assez fort de 20 à 40 km/h sur le sud avec phénomènes locaux de sable et faibles à modéré de 15 à 30 km/h ailleurs.

-Mer agitée dans le golfe de Gabes et houleuse à peu agitée ailleurs.

-Températures maximales comprises entre 16 et 20°C sur le nord et le centre, voisines de 14°C sur les hauteurs Ouest et entre 18 et 23°C sur le Sud.