Tunisie: météo pour samedi 09 mars 2019

Selon les prévisions de l'Institut national de la météorologie pour samedi 09 mars 2019, le ciel sera partiellement voilé à progressivement nuageux sur le sud avec quelques pluies.

Les températures maximales seront comprises entre 16 et 21°C sur le nord et les hauteurs, entre 20 et 24°C ailleurs et atteignant 28°C sur l'extrême sud.

Le vent sera de secteur Nord de 50 à 70 km/h près des côtes-Est et sur le sud avec phénomènes de sable et modéré de 20 à 30 km/h ailleurs.