Tunisie: météo pour samedi 14 septembre 2019

L'institut national de la météorologie prévoit pour samedi 14 septembre 2019, l'apparition de quelques nuages sur l’ensemble du pays qui seront plus abondants l'après-midi sur les hauteurs ouest avec cellules orageuses locales et accompagnées de pluies isolées.

Les températures maximales seront comprises entre 28 et 32°C sur les régions côtières Est et les hauteurs et entre 33 et 37°C sur le reste du pays.

Le vent sera de secteur Est fort de 40 à 50 km/h près des côtes nord et modéré ailleurs.