Tunisie: météo pour samedi 15 juin 2019

L'institut national de la météorologie prévoit pour samedi 15 juin 2019, une légère baisse des températures. Les maximales évolueront entre 27 et 33°C sur les régions côtières, entre 34 et 40°C sur le reste du pays et atteindront 45°C sur l'extrême sud avec coups de Sirocco.

Le temps sera nuageux sur la plupart des régions.

Des pluies sont prévues l'après-midi sur les régions de l'Ouest.

Le vent de secteur Nord sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud sera assez fort de 30 à 50 km/h près des côtes Est et sur le sud avec phénomènes locaux de sable et faible à modéré de 15 à 30 km/h ailleurs.