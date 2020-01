Tunisie: météo pour samedi 25 janvier 2020

Selon les prévisions météo la journée de samedi 25 janvier 2020 sera caractérisée par un brouillard localement dense durant la matinée.

Ciel partiellement voilé sur la plupart des régions à progressivement nuageux avec quelques pluies isolées durant la nuit sur les hauteurs ouest et localement le sud.

Vent de secteur Sud faible à modéré de 15 à 30 km/h.

Mer houleuse.

Températures maximales comprises généralement entre 17 et 23°C et voisines de 14°C sur les hauteurs.