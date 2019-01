Tunisie: météo pour samedi 26 janvier 2019

Persistance, ce samedi 26 janvier 2019, du temps froid et instable qui règne depuis quelques jours, avec quelques pluies isolées. Toutefois, les températures vont enregistrer un léger mieux. Elles seront comprises entre 10 et 15°C sur le nord et le centre, avoisinera les 7°C sur les hauteurs ouest et se situera entre 14 et 18°C au sud.

De fortes rafales de vent pouvant atteindre ou dépasser les 70 km/h souffleront sur les côtes et les hauteurs. Le vent sera moins fort dans le reste des régions (20 à 40 km/h).