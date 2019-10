Tunisie: météo pour vendredi 04 septembre 2019

Selon les prévisions météorologiques pour ce vendredi 4 octobre 2019, des nuages feront leur apparition et seront parfois abondants avec quelques pluies sur le nord et les côtes Est puis temps passagèrement nuageux sur l'ensemble du pays.

Vent de secteur Nord fort à assez fort de 30 à 50 km/h près des côtes et sur les hauteurs et modéré de 20 à 30 km/h sur le reste du pays.

Mer très agitée à houleuse.

Températures maximales comprises entre 23 et 28°C sur le nord et les hauteurs et entre 27 et 31°C ailleurs.