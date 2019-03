Selon les prévisions météorologiques pour ce vendredi 15 mars 2019, des passages nuageux feront leur apparition sur l'ensemble du pays.

-Vent de secteur Ouest fort de 40 à 60 km/h près des côtes et sur les hauteurs et modéré de 20 à 40 km/h l'intérieur du pays.

-Mer forte.

-Températures maximales comprises entre 15 et 20 °C sur le nord et les hauteurs et entre 20 et 24 °C ailleurs.