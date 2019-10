Tunisie: météo pour vendredi 18 octobre 2019

Selon les prévisions météo pour vendredi 18 octobre 2019, le temps sera localement brumeux le matin, puis le ciel sera partiellement voilé à localement nuageux l’après-midi sur le centre avec quelques pluies isolées.

Vent de secteur Sud sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud faible à modéré de 15 à 30 km/h puis tournant au secteur Nord l’après-midi sur le nord.

Mer peu agitée.

Températures stationnaires et les maximales seront comprises généralement entre 25 et 30°C et voisines de 23°C sur les hauteurs ouest.