Tunisie: météo pour vendredi 19 avril 2019

Selon les prévisions météo pour vendredi 19 avril 2019, le ciel sera partiellement voilé sur la plupart des régions.

-Vent de secteur Est fort à très fort de 60 à 80 km/h près des côtes et sur le sud avec phénomènes de sable et assez fort de 30 à 50 km/h ailleurs.

-Mer forte et très forte sur les régions du Serrat et la Chebba.

-Températures maximales comprises entre 18 et 22°C sur les régions côtières et les hauteurs, entre 23 et 28°C sur le reste du pays et atteignant 37°C sur l'extrême-sud.