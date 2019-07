Tunisie : Nabil Karoui devant le juge d’instruction

Le président du part « Au Cœur de la Tunisie » et fondateur de la chaine Nessma TV, Nabil Karoui se présente, ce vendredi 12 juillet 2019, devant le juge d’instruction près du pôle judiciaire économique et financier. Il est accusé de « montage financier occulte et de blanchiment d’argent ». Il se trouve, depuis le 28 juin dernier, avec son frère Ghazi sous l’interdiction de voyage et leurs avoirs sont gelés.

Sa convocation fait suite à une plainte déposée en 2016 par l’organisation « I Watch » pour fraude et évasion fiscale.

Nabil Karoui et son parti sont favoris de sondages à quelques moins de élections législatives prévues pour le 6 octobre et de l’élection présidentielle fixée pour le 17 novembre. Il dénonce une machination politique de la part du gouvernement sous forme de "diversion" pour le peuple tunisien à la suite des événements du jeudi noir en allusion au 27 juin 2019 au cours duquel deux attentats suicides ont été perpétrés alors que le président de la République était hospitalisé pour un « malaise aigu».

Selon son avocat, l'affaire a été renvoyée au 23 juillet courant.