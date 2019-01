Tunisie: pas d'année blanche, selon le ministère de l'éducation

“Il n’y aura pas d’année blanche dans les lycées et collèges”, selon le directeur général du cycle préparatoire et de l’enseignement secondaire au ministère de l’Education, Hatem Amara. Il précise que le ministère est résolu à trouver les solutions qui servent l’intérêt de l’élève et garantissent la stabilité.

Lors d’un point de presse tenu à Tunis, lundi 21 janvier 2019, le responsable a déclaré que le ministère et la Fédération générale de l’enseignement secondaire sont attachés à résoudre la crise, ajoutant que les solutions pourraient être trouvées dans les heures ou jours à venir.

Selon lui, ces solutions seront à la hauteur des attentes de tout le monde, appelant la partie syndicale à accepter les propositions du ministère et à poursuivre les négociations au sujet des autres points irrésolus.

“Il est encore possible de se rattraper si la fédération décide de renoncer à sa décision de boycotter les examens dans un délai ne dépassant pas un mois”, a-t-il souligné.

Hatem Amara a fait savoir que le boycott des examens au cours du premier trimestre a compromis le système éducatif et paralysé le bon déroulement des cours dans certains lycées et collèges.