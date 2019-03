Tunisie: prévisions météo pour lundi 25 mars 2019

Selon les prévisions météo pour lundi 25 mars 2019, des passages nuageux feront leur apparition sur l’ensemble du pays. Ils seront progressivement abondants l’après-midi avec pluies isolées et temporairement orageuses sur les régions ouest.

Vent de secteur Ouest faible à modéré de 15 à 30 km/h puis se renforçant en fin de journée près des côtes nord. La mer sera peu agitée à agitée sur le nord.

Les températures seront en légère hausse et les maximales seront comprises entre 18 et 23°C sur le nord et le centre et voisines de 16°C sur les hauteurs ouest et entre 20 et 25°C sur le sud.