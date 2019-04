Tunisie : prévisions météo pour mercredi 10 Avril 2019

La météo prévoit pour mercredi 10 avril 2019 l’apparition de brumes locales le matin. Les nuages seront parfois abondants avec pluies isolées sur le nord et le centre et prenant temporairement un caractère orageux l'après-midi, des passages nuageux sur le sud.

Le vent soufflera de secteur Sud puis tournant progressivement au secteur Nord fort de 40 à 60 km/h près des côtes et modéré à assez fort de 20 à 35 km/h ailleurs.

-Mer très agitée sur le nord sauf dans le golfe de Hammamet où elle sera houleuse et agitée à très agitée ailleurs.

-Températures maximales comprises entre 18 et 22°C sur le nord et le centre et voisines de 16°C sur les hauteurs ouest, entre 23 et 28°C sur le sud et atteignant 30°C sur l'extrême sud.