Tunisie: Prévisions météo pour mercredi 11 septembre 2019

Selon l’Institut national de la météorologie, des cellules orageuses dans le nord, le centre et localement le sud avec pluies localement orageuses, sont prévues, mercredi, 11 septembre 2019. Les quantités de pluies seront comprises entre 30 et 50 mm avec chute de grêle par endroits limités et des coups de foudre.

Des vents forts, sont attendus, dépassant temporairement 70 km/h en rafales.

Des passages nuageux seront parfois abondants avec pluies et orages isolés sur le nord, le centre et localement le sud.

Vent de secteur Est assez fort de 30 à 50 km/h sur le sud avec phénomènes locaux de sable et modéré de 15 à 30 km/h sur le reste du pays puis se renforçant l'après-midi près des côtes.

Mer houleuse à forte sur la zone de Serrât, la zone de Cheba et le golfe de Gabès.

Températures maximales comprises entre 24 et 29°C sur le nord et le centre, entre 29 et 34°C sur le sud et atteignant 38°C sur l'extrême sud.