Tunisie: Prévisions météo pour mercredi 25 septembre 2019

Selon les prévisions de la météo pour mercredi 25 septembre 2019, l e temps sera localement brumeux le matin puis ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions.

Vent de secteur Sud sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud faible à modéré de 15 à 30 km/h puis tournant au secteur Nord l'après-midi sur le nord.

Mer houleuse à peu agitée.

Températures maximales comprises entre 29 et 34°C sur le nord, les régions côtières et les hauteurs, entre 34 et 38°C ailleurs et atteignant 41°C sur l'extrême-sud.