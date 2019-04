Tunisie: prévisions météo pour Samedi 06 Avril 2019

Les services de l’Institut national de la météorologie prévoient pour samedi 06 avril, un temps passagèrement nuageux sur la plupart des régions, les nuages seront progressivement abondants l' après-midi avec pluies temporairement orageuses et localement intenses sur le nord et le centre.

-Des chutes de grêle seront observées par endroits.

-Vent de secteur Sud puis tournant au secteur Ouest faible à modéré, et se renforçant en fin de journée près des côtes, les hauteurs et sur le sud.

-Mer houleuse à très agitée.

-Températures maximales comprises entre 18 et 22°C sur le nord et le centre, voisines de 16°C sur les hauteurs ouest et entre 20 et 25°C sur le sud.