Tunisie: Prévisions météo pour Vendredi 14 Juin 2019

Les services de la météo prévoient pour vendredi 14 juin 2019, un temps localement brumeux le matin sur les régions côtières Est. Le ciel sera partiellement voilé à progressivement nuageux avec pluies temporairement orageuses sur le nord et les régions ouest et intéresseront localement les autres régions en fin de journée et pendant la nuit avec chutes de grêle par endroits.

Vent de secteur Sud fort de 40 à 60 km/h près des côtes nord et faible à modéré de 15 à 25 km/h ailleurs puis tournant au secteur Nord en fin de journée et se renforçant près des côtes Est et dépassant temporairement 70 km/h sous orages.

-Mer forte sur le nord et peu agitée à agitée sur les côtes Est.

Températures en hausse et les maximales seront comprises entre 33 et 38°C sur les régions côtières, entre 38 et 43°C à l'intérieur du pays et atteignant localement 46°C sur le sud avec coups de Sirocco.