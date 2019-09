Tunisie: Prévisions météo pour vendredi 27 septembre 2019

Les services de l’Institut national de la météorologie prévoient pour vendredi 27 septembre 2019, l’apparition de bancs locaux de brume et de brouillard qui seront probablement observés le matin sur l’extrême nord puis temps passagèrement nuageux sur la plupart des régions, les nuages seront plus abondants sur le nord.

Vent de secteur Nord sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud assez fort de 20 à 40 km/h près des côtes et sur le sud et faible à modéré de 15 à 25 km/h ailleurs.

Mer agitée à peu agitée.

Températures en légère baisse et les maximales seront comprises entre 28 et 32°C sur le nord, les régions côtières et les hauteurs, entre 32 et 36°C ailleurs et atteignant 38°C sur l'extrême sud.