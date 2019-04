L’Institut national de la météorologie prévoit, pour mardi 16 avril 2019, un temps peu nuageux sur la plupart des régions.

Le vent de secteur Sud sera faible à modéré de 15 à 30 km/h et atteignant 45 km/h près des côtes. La mer sera agitée et les températures maximales seront comprises entre 23 et 28°C sur le nord et le centre ; entre 28 et 33°C sur le sud.