Tunisie : quel temps fera-t-il ce lundi 06 mai 1er jour de Ramadan ?

Les services de l’Institut national de la météorologie prévoient pour ce lundi 06 mai, 1er jour de Ramadan, un temps passagèrement nuageux sur le plupart des régions.

-Vent de secteur Nord sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud; fort de 50 à 70 km/h près des côtes nord et modéré à assez fort de 20 à 40 km/h ailleurs.

-Mer très forte à forte sur le nord et dans le golfe de Hammamet et houleuse ailleurs.

-Températures maximales comprises entre 17 et 22°C sur le nord et les hauteurs, entre 23 et 28°C ailleurs et atteignant 30°C sur l'extrême-sud.