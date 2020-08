Tunisie: Quels contours pour le gouvernement Méchichi ?

Après le congé de l’Aid el Kébir, le chef du gouvernement désigné, Hichem Mechichi va reprendre ce lundi 03 Août les consultations pour former le nouveau gouvernement. Jusque-là Méchcihi qui continue à cumuler les fonctions de ministre de l’intérieur, s’est contenté de rencontrer les chefs des principales organisations nationales, Ugtt, Utica, Utap, Unft et Snjt, le gouverneur de la BCT Marouane Abbassi et l’un de ses prédécesseurs Tawfik Baccar, va s’entretenir avec le groupes parlementaires et les représentantes partis politiques. Il dispose encore de quelque trois semaines pour annoncer la formation de son équipe.

Ces consultations auront lieu dans un climat politique délétère marqué notamment par le rejet de la motion de censure contre le président de l’Arp Rached Ghannouchi laquelle n’a obtenu en finale que 97 voix pour, alors qu’il en fallait 109. Ce qui va plomber davantage la situation générale du pays.

Méchichi est un pur produit de l’école républicaine et de l’administration tunisienne. Il n’est pas encarté et n’est inféodé à aucune formation politique. Originaire du Nord-Ouest, une région longtemps oubliée, il est proche de Kais Saied à qui il doit son ascension. Toutefois, sa désignation a été accueillie avec soulagement par la plupart de la classe politique.

Même s’il a affirmé son ouverture à toutes les propositions et visions propres à hâter la formation d’un gouvernement qui répondra aux attentes pressantes de tous les Tunisiens, il est resté évasif et n’en a pas dévoilé les contours. Beaucoup d’observateurs pensent qu’il se référera davantage au chef de l’Etat pour le consulter sur certains détails et certains noms. Et il ne fera pas grand cas des partis politiques, y compris ceux qui sont le plus représentés au sein de l’Arp. Son gouvernement sera marqué par le sceau de Kais Saied Il a déclaré qu’il fera en sorte pour renforcer la représentativité des femmes au sein son équipe gouvernementale comme en témoigne leur présence dans tous les secteurs. Et les questions socio-économiques seront en tête des priorités du prochain gouvernement.