Tunisie: risque de pluies orageuses mercredi 06 novembre 2019

Selon les prévisions météo pour mercredi 06 novembre 2019, il y a un risque des pluies orageuses qui commencent dès la soirée de mardi et se poursuivront jusqu'à jeudi 7 novembre 2019.

Les régions concernées sont Le Grand-Tunis, Bizerte, Béja, Jendouba, Kairouan, Kasserine, le Kef et Zaghouan.

Les perturbations seront accompagnées par rafales de vent qui peuvent atteindre 60 km/h et dépasseront les 70 km/h sous orage.

Le cap bon sera aussi concerné par les perturbations à partir du mercredi 6 novembre 2019 avec des rafales de vent entre 60 à 80 km/ h.

Le ministère a alerté les citoyens et les agriculteurs contre le risque de s'approcher des barrages des lacs et des retenus d'eau.

Les pêcheurs sont appelés à ne pas prendre des risques. Ils sont invités à bien attacher leurs embarcations aux ports.