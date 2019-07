La canicule continue de sévir et la température sera en hausse ce lundi 08 juillet 2019 pour atteindre les 46 degrés. Les températures seront comprises entre 38 et 45°C et atteignant localement 46°C avec coups de sirocco.

Le temps sera dégagé sur l’ensemble du pays, puis des cellules orageuses locales seront accompagnées de pluies dans les régions Est.