Tunisie: Voici la composition du gouvernement Fakhfakh

Le chef du gouvernement désigné Elyes Fakhfakh n'a pas introduit de grandes modifications sur son équipe qu'il vient d'annoncer.

Lotfi Zitoun remplace Imed Hammami qui sera nommé conseillé du chef du gouvernement.

Mohamed Fadhel Kraïem sera au ministère des Technologies de communication et de transition numérique à la place de Lobna Jribi qui a été chargé du poste de ministre auprés du chef du gouvernement chargé des grands projets:

Ci-après, la composition fuitée du futur gouvernement

Ministre de la Défense: Imed Hazgui (indépendant)

Ministre des Affaires étrangères: Noureddine Erray (indépendant)

Ministre de la Justice: Thouraya Jribi Khemiri (indépendante)

Ministre de l'Intérieur: Hichem Mechichi (indépendant)

Ministre des Finances: Mohamed Nizar Yaîch (indépendant)

Ministre de l'Industrie: Salah Ben Youssef (indépendant)

Ministre d'état chargé du Transport et de la logistique: Anouar Maarouf (Ennahdha)

Ministre des affaires sociales: Habib Kchaou (indépendant)

Ministre des Technologies de communication et de transition numérique: Mohamed Fadhel Kraïem(indépendant)

Ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale: Slim Azzabi (Tahya Tounes)

Ministre de l'Education: Mohamed Hamdi (Courant démocrate)

Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique: Slim Choura (indépendant)

Ministre de la Santé: Abdellatif Mekki (Ennahdha)

Ministre du Commerce: Mohamed Mselini (mouvement Al Chaâb)

Ministre de l'Energie, des Mines et de la transition énergétique: Mongi Marzouk (Indépendant)

Ministre auprès du chef du gouvernement chargé de la relation avec le Parlement: Ali Hafsi (Nidaa Tounes)

Ministre auprès du chef du gouvernement, chargé des Droits de l'homme, de la relation avec des instances constitutionnelles et la société civile: Ayachi Hammami (indépendant)

Ministre du tourisme et de l'artisanat: Mohamed Ali Toumi (El Badil Ettounsi)

Ministre des affaires culturelles: Chiraz Laatiri (indépendante)

Ministre des Domaines de l'Etat et des affaires foncières: Ghazi Chaouachi (Courant démocrate)

Ministre des affaires de la jeunesse et du Sport: Ahmed Guaaloul (Ennahdha)

Ministre de la femme, de l’enfance et des personnes âgées: Asma Shiri (indépendante)

Ministre de l'équipement, de l’habitat de l’aménagement du territoire: Moncef Sliti (Ennahdha)

Ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle: Fathi Belhaj (mouvement Al Chaâb)

Ministre d’Etat auprès du chef du gouvernement, chargé de la Fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption: Mohamed Abbou (courant démocrate)

Ministre de l'agriculture, de la pêche et des ressources hydrauliques: Oussama Khriji (indépendant)

Ministre des affaires religieuses: Ahmed Adhoum (indépendant)

Ministre de l'environnement: Chokri Ben Hassen (Tahya Tounes)

Ministre chargé des affaires locales: Lotfi Zitoun (Ennahdha)

Ministre chargé des grands projets: Lobna Jeribi (indépendante)

Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture, chargé des ressources hydrauliques: Aksa Bahri.

Secrétaire d’Etat auprès du ministère des affaires étrangères: Salma Ennaifer (indépendante).