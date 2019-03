Tunsie: orages et pluies isolées prévues pour ce mercredi 13 mars 2019

Selon les prévisions de la météo pour ce mercredi 13 mars 2019, le temps sera passagèrement nuageux sur la plupart des régions, les nuages seront progressivement abondants en fin de journée sur le nord et le centre avec orages et pluies isolés.

-Vent de secteur Ouest assez fort de 30 à 40 km/h près des côtes et sur le sud et faible à modéré de 10 à 25 km/h ailleurs puis se renforçant durant la nuit près des côtes et sur les hauteurs.

-Mer houleuse à très agitée.

-Températures en hausse et les maximales seront comprises entre 18 et 23°C sur le nord et les hauteurs ouest et entre 22 et 27°C sur le reste du pays.