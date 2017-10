« La guerre contre la corruption est une guerre à long terme et n'épargnera personne quel qu'il soit », a déclaré dimanche le chef du gouvernement Youssef Chahed. Il présidait le démarrage de la campagne « balai citoyen » de lutte contre la corruption à la Place du gouvernement à la Kasbah.

A cette occasion, Youssef Chahed a appelé citoyens et membres de la société civile à joindre leurs efforts pour contrecarrer ce fléau et rétablir la confiance des Tunisiens dans les institutions de l'Etat.

La campagne menée par le gouvernement contre la corruption devra aboutir à des résultats qualitatifs à la faveur des mesures prises (textes législatifs et réglementaires), en plus des initiatives lancées par les citoyens et la société civile, a-t-il fait observer.

La campagne « Balai citoyen » est organisée par la société civile avec la participation de l'Instance nationale de lutte contre la corruption.