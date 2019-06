Un député français exprime sa préoccupation vis-à-vis de l’amendement de la loi électorale en Tunisie

Le député français et président de l’Union des Démocrates et Indépendants (UDI), parti de centre-droit, Jean-Christophe Lagarde, a exprimé sur son compte tweeter, ce vendredi 14 juin 2019, sa préoccupation quant à la proposition d’amendement de la loi électorale qui vise à barrer le chemin devant des adversaires politiques, et qui a été examiné hier au cours d’une plénière à l’Assemblée des représentants du peuple.

« Ce qui se passe en Tunisie est préoccupant. Triturer la loi électorale à quelques semaines d’un scrutin présidentiel pour empêcher des candidats de se présenter est un signe de faiblesse. Et jamais bon pour la démocratie ».