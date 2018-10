Un large remaniement ministériel en vue

Le chef du gouvernement Youssef Chahed a annoncé l’imminence d’un remaniement ministériel, sans en préciser la date exacte. Très attendu, voire revendiqué par certains partis politiques dont notamment le mouvement Ennahdha, il serait, selon certaines sources, assez large et toucherait plusieurs départements à la lumière de l’évaluation du travail des ministres.

Chahed dont la tête est exigée notamment par Nidaa Tounes, ne va pas trop tarder. Assuré d’obtenir la majorité absolue( 109 voix) après la formation du nouveau groupe parlementaire, « la Coalition nationale » en plus bien entendu de celui d’Ennahdha et fort probablement d’Al Horra, il est déjà entré en consultations avec les parties concernées. Les contours se précisent et aussi bien Mashrou3 Tounes que l’UPL, devraient en principe intégrer le gouvernement. Les membres du gouvernement de Nidaa Tounes qui ont été appelés par la direction de leur parti de démissionner, vont pour la plupart rester dans la nouvelle équipe.

Toutefois, l’on s’attend à une réduction du nombre des départements dont certains seront rassemblés. Tout comme la suppression de certains secrétariats d’état, actuellement au nombre de 15. Il n’est pas exclu de voir des secrétaires d’état promus aux postes de ministres dont seuls ceux d’Ennhdha sont assurés de rester dans le gouvernement.