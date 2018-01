Un livre explosif qui fait trembler Donald Trump

Les pressions de la Maison Blanche n'ont pas eu l'effet escompté. L'auteur et l'éditeur de « Fire and Fury : Inside the Trump White House » ont décidé d’avancer la publication de ce livre explosif dont Donald Trump tente d'empêcher la sortie. L'enquête de Michael Wolff (Le Feu et la fureur : à l'intérieur de la Maison Blanche de Trump, en français) sera donc en librairie aux Etats-Unis dès le vendredi 5 janvier. Le journaliste au Hollywood Reporter y raconte les coulisses de la première année au pouvoir de Donald Trump, marquée par un « chaos » permanent.

Le New York Magazine (en anglais), qui en a publié mercredi les bonnes feuilles, explique que Fire and Fury : Inside the Trump White House est le résultat de dix-huit mois d'entretiens avec des membres du staff de Donald Trump et avec le président lui-même. Pour les besoins de son enquête, Michael Wolff aurait pris ses quartiers dans la Maison Blanche rapidement après l'investiture de Donald Trump et aurait conduit plus de 200 interviews. L'auteur affirme avoir occupé « quelque chose comme une place semi-permanente sur un canapé de l'aile ouest [de la Maison Blanche] ».

La porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Huckabee Sanders, a expliqué que Donald Trump n'avait eu qu'une « brève conversation » avec Michael Wolff. Elle a aussi assuré que la présence de Michael Wolff à la Maison Blanche était due à Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump. Sur Twitter, le président américain affirme de son côté sur Twitter qu'il n'a « autorisé aucun accès à la Maison Blanche » à Michael Wolff et qu'il ne lui a jamais parlé.

Source : France info