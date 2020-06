Un méga-procès impliquant plusieurs anciens hauts responsables de l’État s’ouvre en Algérie

Le procès de l’affaire Ali Haddad s’est ouvert ce dimanche 21 juin au tribunal de Sidi M’hamed (Alger).

L’homme d’affaires est poursuivi, ainsi que des membres de sa famille et plusieurs anciens hauts responsables de l’État, pour « blanchiment d’argent, pressions sur des fonctionnaires afin d’obtenir d’indus avantages, corruption de fonctionnaires et financement occulte de campagne électorale ».

Plusieurs grands projets d’infrastructures publiques sont au centre de cette affaire, dont l’autoroute Boudouaou-Zéralda, la pénétrante de l’aéroport international d’Alger, l’autoroute Est-ouest…

Parmi les anciens hauts responsables et fonctionnaires poursuivis dans la même affaire, figurent les anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, les anciens ministres Abdelghani Zaâlane, Amar Ghoul, Youcef Yousfi, Boudjemaâ Talai, Amara Benyounès, Mahdjoub Bedda, Mohamed Hattab et Abdeslam Bouchouareb, en fuite.

Ali Haddad a été condamné dans une affaire par le même tribunal à 7 ans de prison en décembre dernier (peine réduite en appel à 4 ans de prison en mars).