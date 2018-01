Un sondage américain sur la situation en Tunisie qui fait froid au dos

Le sondage le plus attendu par l’ensemble de la classe politique tunisienne est sans conteste celui de l'Institut républicain international, organisation politique américaine dirigée par le sénateur républicain John McCain. Depuis l’installation de son antenne en Tunisie l’IRI a accompagné tout le processus électoral en Tunisie, des élections de l’Assemblée nationale constituante en Octobre 2011 jusqu’aux législatives d’octobre 2014 et à la présidentielle de la même année. Il a, également, organisé des sessions de formation dans « les techniques de campagnes politiques, de la communication médiatique ». Il a, aussi, réalisé des sondages d’opinions dont les résultats sont très souvent analysés par les politiques. Ils constituent des indicateurs solides pour les décideurs américains et influent sur leur appréciation de la situation du pays concerné, la Tunisie dans le cas d’espèce, mais également sur leurs rapports avec les partis, les hommes et les femmes politiques, les organisations nationales et la société civile. Car, ce que certains ne savent, peut-être pas, c’est que les résultats des sondages doivent être validés au siège de l’organisation à Washington avant d’être rendus publics. Toutefois, l’administration du sondage est confiée à un institut tunisien spécialisé ELKA Consulting, sous la supervision de Chesapeake Beach Consulting.

Le dernier sondage a été réalisé du 23 Novembre au 3 Décembre 2017 sur un échantillon de 1.202 tunisiens âgés de 18 ans et plus. Les interviewés ont été sélectionnées selon une stratification à plusieurs étapes relative à la répartition de l'échantillon de la population. La stratification a été basée sur trois étapes: une division proportionnelle entre les 24 gouvernorats de la Tunisie, la répartition proportionnelle des catégories urbaines et rurales et la répartition proportionnelle selon le sexe et le groupe d'âge selon les données les plus récentes de l'Institut national de statistique tunisien recueillies en 2014. Ensuite, l'échantillon a été post-pondéré pour le rendre proportionnel à la représentation nationale par province. Chaque gouvernorat était divisé en sections territoriales ou districts. Dans chaque section territoriale, au moins un point d'enquête a été sélectionné avec le nombre total de points déterminés par la densité de population. Dans chaque point d'enquête, les interviewés ont effectué au maximum 10 entretiens. Les points d'enquête ont été répartis proportionnellement entre les zones rurales et urbaines dans chaque zone et dans toutes les régions géographiques du gouvernorat.

La marge d'erreur globale est supérieure ou inférieure à 2,85 pour cent. Les questions ont porté sur de thèmes récurrents de l’actualité tunisienne.

Il en ressort que 83% des sondés disent que les choses se passent mal dans le pays, contre 13% seulement qui pensent le contraire. Pis, 89% voient que la situation économique actuelle de la Tunisie est mauvaise. Des taux très élevés et qui inquiètent à un moment où le pays est secoué par des mouvements de protestation. D’ailleurs, 62% des personnes sondées pensent que la prospérité économique est plus importantes pour elles ( 41 % pensent qu’elle est plus importante encore) que la démocratie qui n’intéresse que 31% dont seulement 21% voient qu’elle très importante. Le problème majeur auquel se heurte la Tunisie dans son ensemble est incontestablement la crise économique avec 42% loin devant le chômage avec 22% le terrorisme 10% et la corruption 9%. Bien pis, 70% pensent que la Tunisie n’est pas une démocratie alors que 84% pensent que les parlementaires ne font rien(73%) ou peu(11%) pour eux. Il en est des ministères qui ne trouvent pas grâce aux yeux de 84% d’entre elles puisqu’elles pensent qu’ils ne font rien(67%) ou peu(17%) pour elles. Par contre le gouvernement fait convenablement son travail en ce qui concerne la communication avec le public au sujet de ses fonctions et de ses projets pour 57% des sondés dont 5% voient qu’il fait un très bon travail et 19 % un bon travail contre 32 % pour un travail juste.

Les seules lueurs dans cette grisaille concernent les instances constitutionnelles qui bénéficient d’opinions favorables. L’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) arrive en tête avec 70% entre opinions favorables(49%) ou plutôt favorables( 21%), suivie de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections (ISIE) avec 56% entre favorables(33%) et plutôt favorables( 23%), puis l’Instance vérité et dignité (IVD) avec 54%,( 33% et 21%) et enfin la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) avec 48% (27% et 21%).