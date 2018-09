Un Tunisien victime d’un règlement de comptes à Marseille

Un nouveau règlement de compte est survenu vendredi 7 septembre vers 21 heures à Marseille, rapportent des médias français. Les faits se sont déroulés dans le quartier de l’Estaque au nord de la ville. La victime, un tunisien âgé de 29 ans, a été criblé de balles et est décédé sur place. Selon les premiers témoignages, les auteurs de cette fusillade étaient des hommes munis d’armes longues circulant à bord d’une fourgonnette. Deux d’entre eux sont sortis de la voiture et ont tiré sur leur cible. Le véhicule était ensuite découvert incendié au Rove, près de Marseille.

Depuis le début de l’année, 13 règlements de compte ont été recensés à Marseille et tuant 17 personnes. Les chiffres ont augmenté par rapport à l’année dernière où le bilan faisait état de 14 victimes. Pas plus tard que cette semaine, deux homicides ont eu lieu. Un trentenaire et un quinquagénaire ont perdu la vie.

Avec Médias