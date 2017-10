Une femme réapparaît après 21 ans d'absence

Alors que sa famille a fait son deuil, une femme, âgée aujourd’hui de 75 ans, qui a disparu il y a 21 ans, a réapparu à l’hôpital de Teboulba où elle s'est rendue pour se faire soigner. Selon le secrétaire général du syndicat de sureté nationale à Moknine, le médecin qui l’a examinée a découvert qu’elle souffre d’une perte totale de mémoire et qu’elle vit depuis plus de deux décennies avec une famille à Bekalta dans le gouvernorat de Monastir.

Après la vérification de ses empreintes, il s’est avéré que cette femme, originaire de Béja, est recherchée par sa famille et qu’elle est portée disparue depuis 21 ans. Elle est également mariée et a des enfants et des petits-enfants.