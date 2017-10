Une tentative de migration clandestine déjouée à Sfax

Les unités de la garde nationale relevant de la zone maritime de Sfax ont déjoué samedi une tentative de migration clandestine vers l’Italie et arrêté les 98 personnes qui se trouvaient à bord, originaires des gouvernorats de Seliana, Le Kef, Tunis et Medenine et âgés de 17 à 35 ans.

L’interception du bateau de pêche qui transportait les migrants clandestins, dont la capacité ne dépasse pas les 30 passagers, s’est déroulée au large de l’ile de Kerkennah, a précisé le porte-parole.

« Lors de l’opération d’interception, les unités de la garde nationale ont constaté que l’eau s’infiltrait dans l’embarcation et ont dû embarquer les migrants clandestins à bord des patrouilleurs de la garde nationale avant le naufrage du bateau », a-t-il ajouté.

Les unités de la garde nationale ont saisi après la fouille des individus arrêtés, dont certains font l’objet de mandats de recherche pour vol et agression, un montant de devises de 1200 euros.