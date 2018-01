Vers la révision de la loi des finances 2018

Jamais loi des finances n’a été autant décriée que celle de l'année 2018. Des mouvements de protestation ont été organisés à travers le pays pour appeler à son annulation pure et simple. Ils ont, pour la plupart dégénéré en émeutes ayant provoqué la mort d’un citoyen, la blessure de plusieurs agents des forces de l’ordre et l’arrestation de près d’un millier d’individus. Le bilan a été lourd avec des incendies, des vols, des pillages et autres dégâts de biens publics et privés.

La loi des finances a entrainé une hausse dans tous les produits, à part les produits subventionnés. Du côté du gouvernement, on essaie d’expliquer, souvent sans convaincre, que cette LF qui a été votée au sein de l’ARP vise à réduire le taux d’endettement et à promouvoir l’emploi.

S’il est exclu que la loi des finances 2018 soit annulée, plusieurs voix se sont élevées, appelant à surseoir à certains articles « impopulaires de la loi de finances 2018, et à élaborer un PLFC ». L’ancien secrétaire d’état aux finances, le député d’Ennahdha Slim Besbes, membre de la commission des Finances et de la Planification à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a déclaré mardi 23 janvier, que le gouvernement pouvait revoir certains articles de la loi de Finances 2018, et adopter des mesures alternatives. De son côté, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement Tawfik Rajhi, l’un des architectes de cette loi, s’il exclut la suspension de la LF, parce cela serait « catastrophique pour le pays», une loi des finances complémentaire serait envisageable pour lui. Mis elle ne saurait pas intervenir avant six mois.

A son tour, Mongi Rahoui, député du Front populaire et président préconise pour « sortir de la crise et atténuer la grogne sociale, la mise en place d’une loi de finances complémentaire ».