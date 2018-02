Vynd, l’application tunisienne qui centralise tous vos besoins en matière de restauration sur le Grand Tunis

Vynd (www.vynd.com) est une application communautaire tunisienne qui centralise plus de 3000 restaurants, bars et cafés sur le Grand Tunis. Elle regroupe plus de 25 000 utilisateurs et offre la plus grande base de données de restaurants en Tunisie.

Il s'agit d'une application 100 % tunisienne crée par deux jeunes tunisiens passionnés par la technologie et qui avaient pour ambition de faciliter la recherche des bons endroits où sortir et surtout de partager leurs expériences avec la communauté.

Vynd est une plateforme de découverte avec une base de donnée très importante et variée qui offre des choix sont presque infinis en matière de découverte. Un bouton "à proximité" permet grâce à la géolocalisation d’avoir un classement de tous les commerces qui se trouvent autour de soit et ainsi de pouvoir faire le choix qui correspond aux goûts de l'utilisateur et ce grâce aux notes et aux avis des utilisateurs, et surtout de pouvoir partager ses expériences.

L'application Vynd offre également accès aux menus et tarifs de l'ensemble des adresses disponibles ainsi que les programmes des happys hours, il suffit de choisir le profil du restaurants, bars ou cafés de son choix pour avoir accès aux informations qui nous intéressent.

De plus, cette formidable application vous donne accès au calendrier de tous les événements organisés dans l'ensemble des lieux référencés. Après avoir trouvé l’événement qui vous plait, plus besoin d’appeler pour réserver, il vous suffit de remplir le formulaire de réservation et votre demande sera directement traité par Vynd.

La plateforme Vynd est accessible à travers le site internet www.vynd.com ainsi que sur Android et très bientôt sur iOS.

Voici le lien de téléchargement : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vynd.solution&hl=fr