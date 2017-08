L’initiative du président de la république Béji Caid Essebsi concernant l’égalité successorale et le mariage de la Tunisienne avec un non musulman a suscité des réactions en Tunisie et dans certains pays arabes. Après la mosquée Al Azhar, la haute autorité religieuse en Egypte qui s’est prononcé contre cette initiative la considérant contre les préceptes de l’Islam, c’est autour du très controversé prédicateur Wajdi Ghonim de s’exprimer sur cette question. Dans une vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux, il n’est pas allé par plusieurs chemins en traitant tout simplement le président tunisien de « criminel et mécréant » et le parlement de « conseil de l’impiété ». Les Tunisiens qui se sont prononcés pour cette initiative dans la catégorie sont des « impies ». Selon lui, « les laïcs tunisiens sont les plus dégoutants et les plus détestables que j’ai jamais connus». Ils l’on « hué » lors de sa vneu en Tunisie et ont brandi des « bouteilles de vin » alors qu’il prêchait dans une mosquée ».

Il s’en est également vivement pris au président du mouvement Ennahdha qu’il appelle « Hizbollah », Rached Ghannouchi et son second « le guignol », Abdelfettah Mourou qui ne se sont pas battus pour imposer l’application de la charia en Tunisie.

Il est à rappeler que Wajdi Ghonim a été classé dans la liste terroristes par les quatre pays ayant rompus leurs relations avec la Tunisie. Au mois de février 2012, il avait foulé le sol de la Tunisie à l’invitation d’obscures associations à caractère religieux et il a été accueilli en « conquérant ». Il avait prêché dans plusieurs villes comme Sousse, Mahdia et Tunis où on lui avait ouvert la Coupole d’El Menzah pour appeler à l’application de la charia et à l’excision des filles.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=525&v=punipGkmL9k