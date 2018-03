Week-end sous hautes tensions à Mdhilla

Le clame est revenu ce lundi 19 mars 2018 dans la ville de Mdhilla au gouvernorat de Gafsa qui a connu un week-end sous hautes tensions. Plusieurs personnes ont manifesté et bloqué les routes en signe de protestation contre les mesures annoncées par le gouvernement et jugées insuffisantes. Les forces de l’ordre ont dû intervenir et faire usage, dimanche, de gaz lacrymogènes pour riposter aux jets de pierres de certains manifestants et procéder à des arrestations.

Les tensions ont commencé dès vendredi à la suite d’un conseil ministériel tenu dans la région de Gafsa en présence notamment des ministres des Finances Ridha Chalghoum, des mines et de l’énergie Khaled Kaddour, de la santé Imed Hammami et du secrétaire d’état à l’énergie HachemHmidi, qui avait été organisé pour répondre aux accusations de nombreux habitants selon lesquels l’Etat est « absent ».

Mais les mesures annoncées à l’issue de cette réunion, comme la construction d’une centrale électrique, ont été jugées insuffisantes par les protestataires.

Samedi soir, les protestataires ont bloqué des rails pour empêcher le transport de phosphate, et la police a tiré des grenades lacrymogènes pour les disperser.