Yassine Ayari, « un sulfureux blogueur, proche de l’islamisme radical », selon JA

En nommant le député Hatem Ferjani, élu sur la circonscription d’Allemagne, secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la diplomatie économique en septembre 2017, « ni Nidaa Tounes, dont il est issu, ni le Chef du gouvernement, Youssef Chahed, n’ont prévu que ce scrutin allait ouvrir une boîte de Pandore avec l’élection surprise d’un candidat proche de l’islamisme radical », écrit Jeune Afrique.

« À trois mois des municipales, reportées par quatre fois et prévues début mai, et à deux ans des prochaines législatives et présidentielle, cette partielle portant sur un seul siège ne change rien à la configuration de l’hémicycle, ni aux équilibres politiques entre partis » ajoute JA. « Celle-ci était un test sur l’électorat et l’audience des partis. Le résultat est un camouflet inattendu pour Nidaa Tounes et Ennahdha, son soutien de campagne ».

« Une revanche pour ce cyber activiste et ingénieur informatique de 35 ans, proche de l’ancien président Moncef Marzouki, connu pour ses multiples provocations à l’égard du pouvoir ». Lors du soulèvement de 2011, il s’était illustré en assurant que le général Rachid Ammar, chef d’état-major, avait « dit non à l’ordre de Ben Ali de tirer sur la foule », alors qu’il n’en était rien.

« Ces résultats invitent également les formations à resserrer les rangs : avec 26 candidats pour cette élection en Allemagne, cela semblait beaucoup trop pour un unique siège de député. Contrairement à tous les pronostics, Nidaa Tounes a perdu plus qu’une élection partielle : le parti, critiqué pour son alliance avec Ennahdha, fait face à une baisse de popularité selon les observateurs politiques ».

http://www.jeuneafrique.com/503180/politique/tunisie-linquietante-electi...