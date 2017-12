Youssef Chahaed reçoit l’ambassadeur de Palestine

Recevant mardi à « Dar Dhiafa » à Carthage l'ambassadeur de Palestine à Tunis, Hael Fahoum, le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a réaffirmé le soutien indéfectible de la Tunisie au peuple palestinien et à sa juste cause.

« La décision de l'administration américaine de reconnaître Al-Qods comme capitale d'Israël est injuste », a-t-il affirmé selon un communiqué de la présidence du gouvernement.

A l’issue de son entrevue avec le chef du gouvernement, le diplomate palestinien a salué la mobilisation de la Tunisie en faveur de la cause palestinienne et rendu un vibrant hommage au président de la République, Béji Caïd Essebsi pour la teneur et les objectifs de sa rencontre avec l'ambassadeur des Etats-Unis à Tunis, Daniel Rubinstein et ses positions lors de sa dernière visite en France.

Selon l'ambassadeur palestinien, « le chef du gouvernement a souligné que la Palestine est la seule voie vers la stabilité et la sécurité non seulement dans le Moyen-Orient mais aussi dans le monde tout entier ».

Tout en faisant état de la convergence de vues entre les deux pays, Fahoum s’est félicité des liens complémentarité et de cohérence entre la Palestine et la Tunisie qui, a-t-il dit, « joue un rôle capital dans la cause palestinienne ».