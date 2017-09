Youssef Chahed annonce le remaniement ministériel

Le chef du gouvernement Youssef Chahed vient d’annoncer le remaniement ministériel tant attendu. Plusieurs changements ont été opérés :

-Ministre de la défense : Abdelkrim Zbidi

-Ministre de l’intérieur : Lotfi Brahem

-Ministre des finances : Ridha Chaghoum

-Ministre de l’éducation : Hatem Ben Salem

-Ministre de la santé : Slim Chaker

-Ministre du transport : Rahouane Ayara

-Ministre du développement régionale, de l’investissement et de la coopération : Zied Ladhari

-Ministre de l’industrie et des et de petites et moyennes entreprises : Imed Hammami

-Ministre du commerce : Amor Bahi

- Ministre de l’énergie et des mines : Khlaed Kaddour

- Ministre de l’emploi et de la formation professionnelle : Faouzi Abderrahmane

- Ministre des domaines de l’Etat : Mabrouk Kourchid

- Ministre conseiller chargé des grandes réformes : Taoufik Rajhi

- Secrétaire d’état auprès du ministre des affaires étrangères chargé de la diplomatie économique : Hatem Ferjnani

- Secrétaire d’état auprès du ministre de l’industrie : Slim Feriani

- Secrétaire d’état auprès du ministre du commerce chargé du commerce extérieur : Hichem Ben Ahmed

-Secrétaire d’état auprès du ministre de la santé : Sonia Becheikh

- Secrétaire d’état auprès du ministre de transport : Sarra Rejeb

- Secrétaire d’état auprès du ministre de la jeunesse et du sport chargé de la jeunesse : Abdelkoddous Saadaoui