Youssef Chahed devant l’ARP, chaude journée en perspective

Le chef du gouvernement Youssef Chahed va se produire ce jeudi 20 juillet devant l’Assemblée de représentants du peuple pour s’expliquer sur la guerre contre la corruption et la situation générale dans le pays.

La journée s’annonce chaude puisque l’hémicycle ne lui est pas totalement acquis, certains députés l’attendent de pieds fermes pour le questionner sur les arrestations opérées ces derniers temps et la manière dont la guerre est menée. La séance devait, en principe, débuter à 9h00 du matin, mais comme d’habitude, un retard est enregistré au niveau de la présence des élus.

Il est à rappeler que le chef du gouvernement s’est entretenu, hier, avec le chef de l’Etat sur ces deux points. La rencontre a permis, selon un communiqué de la présidence de la république, de passer en revue les derniers développements de la guerre contre la corruption et la stratégie du gouvernement pour conférer davantage d’efficacité et de rendement à l’action des mécanismes sécuritaires et judiciaires pour mener à bien cette guerre.