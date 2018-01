Youssef Chahed en visite officielle au Maroc

Le chef du gouvernement Youssef Chahed a entamé, lundi 29 janvier 2018, une visite officielle de deux jours au Maroc, où il prendra part à l’ouverture officielle d’une conférence de haut niveau sur la promotion de la croissance, de l’emploi et de l’inclusion dans le monde arabe.

A cette occasion, Chahed donnera une allocution où il misera essentiellement sur la présentation des principaux programmes dédiés à l’impulsion de l’emploi en Tunisie.

Placée sous le thème « Opportunités pour tous : croissance, emploi et inclusion dans le monde arabe », la conférence sera marquée par la présence du chef du gouvernement marocain Saad Eddine El Otmani, la directrice générale du Fonds Monétaire International (FMI) Christine Lagarde, le Directeur Général Président du Conseil d’Administration du Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social (FADES) Abdlatif Y. Al-Hamad et le Directeur Général Président du Conseil d’Administration du Fonds Monétaire Arabe (FMA), Abdulrahman Al Hamidy.

A l’ordre de jour de cette visite, le chef du gouvernement aura des rencontres avec son homologue marocain Saad Eddine El Otmani, la directrice générale du FMI Christine Lagarde et le directeur général du FMA.

Organisée à l’initiative du FMI, du FMA, du FADES et du Gouvernement marocain, cette manifestation vise à favoriser un échange d’expériences, d’enseignements et d’idées sur les moyens qui permettront de créer des millions d’emplois grâce à la mise en valeur de nouveaux foyers et secteurs de croissance.

Dans un communiqué publié sur son site électronique, le FMI a souligné que les participants de différentes sphères (publique, privée et non officielle), échangeront leurs expériences, enseignements et idées sur les moyens de créer plus d’emplois en exploitant de nouvelles sources de croissance.

Ils débattront notamment de la multiplication des débouchés en faveur des femmes et des jeunes en misant sur l’innovation et l’esprit d’entreprise ainsi que sur la transparence et la technologie pour exploiter le potentiel de la région.