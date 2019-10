Youssef Chahed encense Kaies Saied dont « l’élection a donné un nouvel espoir aux Tunisiens », selon lui

Le chef du gouvernement sortant Youssef Chahed a estimé, dans une interview accordée à l’Agence de presse russe Sputnik, que l’élection de Kais Saïed à la tête de l’Etat va donner plus dynamisme aux relations diplomatiques de la Tunisie avec les pays arabes et africains.

Il a ajouté que l’unification des positions arabes sera l’une des priorités du nouveau président de la république dont l’élection a donné un nouvel espoir aux Tunisiens.

Sur un autre plan, il a affirmé dans que les relations tuniso-russes ont connu un développement inédit depuis la révolution de 2011 et que notre pays espère renforcer encore les relations économiques et commerciales avec la Russie et améliorer le niveau des investissements russes en Tunisie.

Par ailleurs, Youssef Chahed a appelé à la formation d’un nouveau gouvernement dans les plus proches des délais pour se pencher sur les questions urgentes qui touchent le quotidien des Tunisiens.

Il a souligné que son parti, Tahya Tounes n’est pas concerné par la formation du nouveau gouvernement et ne proposera pas de candidats.

Il est à noter que Chahed qui a soutenu Saied au second tour, espère être nommé à la tête de la diplomatie.