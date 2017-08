Youssef Chahed s’engage à appliquer les décisions annoncées en faveur des journalistes

Le Chef du gouvernement Youssef Chahed a affirmé l'engagement à appliquer les décisions qu'il avait annoncées le 14 janvier 2017 au profit des journalistes des médias publics.

Il a assuré que la situation de bon nombre de professionnels est en cours de régularisation, de concert avec le Syndicat des journalistes (SNJT).

Le gouvernement soutient les médias confisqués qui rencontrent des difficultés et tient à défendre les droits des employés qui respectent l'éthique professionnelle, a indiqué le chef du gouvernement cité dans un communiqué publié mardi par le SNJT.

Le chef du gouvernement qui a rencontré, dans la journée, le bureau exécutif du syndicat, s'est engagé à mettre en œuvre le projet de logement des journalistes dans les plus brefs délais et d'appliquer la décision relative à l'octroi aux journalistes de 5 pc des recettes de la publicité dans le cadre de la prochaine loi de finances.

De leurs côtés, les membres du bureau exécutif du SNJT ont affirmé leur attachement à une presse libre et indépendante, réitérant leur soutien aux efforts de l'Etat en matière de lutte contre la corruption.

Ils ont appelé à l'abandon définitif de la circulaire N°4 relative au droit d'accès à l'information publique.

En janvier dernier, Youssef Chahed s'est rendu au siège du Syndicat des journalistes tunisiens où il a annoncé 11 mesures prises au cours d’un CMR.

-Instaurer la gouvernance de la publicité publique pour la presse écrite et électronique par la création d’une commission fixant les critères d’octroi de la publicité et d’une autre commission pour l’octroi et la distribution de la publicité,

-Réserver 5 pc des recettes de la publicité publique à l’amicale des journalistes tunisiens,

-Adopter le régime d’abonnement direct des institutions publiques aux journaux et périodiques, conformément à l’article 49 de décret organisant les marchés publics

– Réduire sur une période de 3 ans, des frais de diffusion pour les radios et télévisions privées en difficulté.

Cette réduction sera opérée à partir de 2017. Six mois de gratuité seront accordés aux établissements de presse concernés avec rééchelonnement de leurs dettes auprès de l’Office national de la télédiffusion sur une période pouvant aller jusqu’à 10 ans, après étude et soustraction des pénalités de retard :

20 pc pour les radios diffusant sur le Grand-Tunis et dans la plupart des régions

50 pc pour les radios régionales

20 pc pour les télévisions privées

-Publier, avant fin février 2017, un décret spécial pour les marchés d’acquisition des productions audiovisuelles à l’Etablissement de la télévision tunisienne,

– Etablir une vision claire sur l’organisation des activités des sociétés de production TV, en s’inspirant des normes internationales et de concert avec les représentants de la profession et les départements ministériels concernés,

– Examiner le dossier de la société SNIPE- La Presse,

-Compléter les mesures de cession des deux établissements confisqués “Assabah” et “Chems FM” avant septembre 2017 tout en garantissant les droits de tout le personnel,

-Mettre en œuvre l’accord sur la régularisation de la situation des journalistes travaillant dans les bureaux régionaux de la radio tunisienne,

-Fournir un lot de terrain au Syndicat pour la réalisation d’un projet de logement au profit des journalistes,

-Compléter les mesures permettant au SNJT de devenir propriétaire du local actuel du syndicat.