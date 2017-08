Youssef Chahed « sommé » de se tenir au carreau, sous peine de destitution

C’est un Rached Ghannouchi, avec un nouveau look, qui s’est prêté volontiers aux questions des deux journalistes de Nessma Tv, Khalifa Ben Salem et Hassen Belouaer. Habillé d’un costume dark blue, une chemise blanche avec manches simples et une cravate bien assortie, il ne se sentait pas trop gêné dans ses nouveaux habits. Son équipe de communication a cherché beaucoup plus l’effet de l’image que celui des messages. Elle s’est occupée de soigner l’image d’un leader un peu érodée, devenue stéréotypée et à la limite rebutante. Le Ghannouchi mal rasé à la mine patibulaire est apparu sous l'aspect d'un nouvel homme à la tenue impeccable. La visibilité d’un homme politique à la télévision est capitale. Elle est associée à ses traits de caractère, à sa manière de parler, à ses caractéristiques psychologiques et aux valeurs morales qu’il incarne. L’homme politique est, en effet devenu « un produit que l’on cherche à vendre ». Sur ce plan, l’équipe de communication de Rached Ghannouchi a marqué un grand coup, puisque les Tunisiens se sont amusés à commenter la manière de s’habiller du président d’Ennahdha que de commenter son discours.

Rached Ghannouchi a, dès l’entame de l’interview, pris le dessus sur ses interviewers. Il leur a imposé sa manière de faire et de dire, leur laissant à peine le temps de placer leurs questions et de réagir à ses propos. Une certaine complicité s’est installée entre les trois hommes. Les deux journalistes n’ont pas cherché à le contredire ni à le désorienter, lui laissant le soin de distiller les messages qu’il est venu transmettre, des messages clairs adressés au chef du gouvernement qu'il a appelé à se tenir au carreau et à ne pas oublier qui l’a fait Roi et l'a porté au firmament. Ce sont les «deux vieux Cheikhs » qui l'ont intronisé et placé à la primature », semble dire Ghannouchi. Alors, ne la joue pas solo et ne t’écarte pas de la ligne que nous t’avons tracée. Et surtout ne vise pas loin et ne lorgne pas Carthage, la route est sans issue, sinon tu risques de connaitre le sort de ton prédécesseur et sortir par la petite porte. Pour Ghannouchi, Chahed doit s’occuper, uniquement, de la gestion des affaires courantes de la Tunisie afin d’améliorer les indicateurs économiques, organiser les élections municipales puis législatives et présidentielle. Il devrait suivre l'exemple de Laârayedh plutôt que celui de Mehdi Jomaa qui, en 2014, avait tenté se porter candidat à la présidentielle, mais il avait été débouté. Même les membres de son gouvernement ne doivent pas penser aux élections de 2019. Fais ce qu’on te dit de faire et ne t’engages pas trop dans cette guerre contre la corruption car, tu peux y laisser des plumes. La loi doit-être respectée par tous et pour tous. Les biens des personnes et leurs avoirs sont garantis par la Constitution et ne peuvent être confisqués que par un jugement définitif. Les décisions prises par la commission nationale de la confiscation sont donc à revoir, parce que, selon lui, anticonstitutionnelles.

Youssef Chahed et ses conseillers ont certainement décortiqué les messages directs et codés du président d’Ennahdha qui n’a pas mâché ses mots. Ses avertissements sont perçus comme des menaces. En parfaite symbiose avec son ami Béji Caid Essebsi sur toutes les questions de l’heure et sur l’appréciation du comportement chef du gouvernement, il ne badine pas et son discours offensif n’est pas de bon augure pour Youssef Chahed. L’alliance scellée, le 6 juin dernier, avec Nidaa Tounes dirigé par Hafedh Caid Essebsi, le représentant légal du parti, signifie entre autres l’union des forces afin de modifier la ligne de conduite du gouvernement sous peine d’être renversé. Les deux partis se sont entendus pour coordonner leurs actions et de rester unis dans le meilleur et dans le pire. L’étau se resserre autour Youssef Chahed et la machine à broyer les hommes s’est mise en branle. Arithmétiquement, les deux partis disposent du nombre de votes nécessaire pour destituer le gouvernement ou bloquer son action.

Qu'en pense Youssef Chahed?

B.O